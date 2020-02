– Hvis du ser etter helt øverst, kan du se at det faktisk står «vg.not», og ikke vg.no, forklarer Julian Hoftaniska Kristiansen.

På skjermen viser elevene frem en falsk VG-artikkel om et «lekket» lydklipp fra en guttegarderobe i militæret. Dette er en av en rekke saker og bilder elevene har laget for å få unge til å tro at seksuell trakassering er svært utbredt i Forsvaret.