Klager inn manglende likelønn på Nationaltheatret

– Vi mener at vi kan dokumentere at det foregår kjønnsdiskriminering, men vi har ikke blitt hørt, sier Henriette Jevnaker, leder for Fagforbundet Teater og Scene, den største fagforeningen på teateret.

Hun har på vegne av medlemmene klaget inn Nationaltheatret for kjønnsdiskriminering til Diskrimineringsnemnda. Aftenposten har fått innsyn i sakspapirene. Det er også fremmet spesifikke krav for ni ansatte i kostymeverkstedet. Disse krever oppreisning for tort og svie, samt erstatning for tapt lønn. Tilsammen utgjør erstatningskravet ca. 140.000 kroner per år.