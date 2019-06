La deg ikke lure av tittelen på Gabriel Tallents debutroman Min eneste elskede. Dette er ingen romantisk kjærlighetshistorie. Tvert imot, det er en ganske intens overgrepshistorie som beskriver hvordan fjorten år gamle Turtle blir misbrukt av sin egen far Martin. Boken ble en av årets store snakkiser da den kom ut i USA i 2017, med skryteblurb fra Stephen King på omslaget og sitt kontroversielle tema. Den er blitt nominert til flere litterære priser og oversatt til en lang rekke språk. Tallent har fått flere forespørsler om å lage film av manuset, men det sies han venter på den rette regissøren.

En brutal film ville det blitt. For her er det bøtter og spann med blod og andre kroppsvæsker. De to hovedpersonene bærer på minst ett våpen til enhver tid, og til frokost er det rå egg til jenta og øl til pappa. Teksten er pepret med alle de ulike variantene av krenkende banneord som brukes mot kvinner – og mot Turtle. Dette er ikke en hyggelig historie å lese. Den er rett og slett ekkel.