To tiltalt for drapet på hiphopstjerne i USA

Nesten to tiår etter drapet på Run-DMC-medlem Jam Master Jay mener påtalemyndigheten å ha funnet mennene bak et av de mest kjente uoppklarte drapene i New York.

Run-DMC, et av pionerbandene innen hiphop, under Grammy-utdelingen i New York i 1988. Fra venstre: Joseph «Run» Simmons, Darryl «DMC» McDaniels og Jason «Jam Master Jay» Mizell. Mark Lennihan / AP / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Run-DMCs Jason Mizell, bedre kjent som Jam Master Jay, poserer under en demonstrasjon mot narkotika i New York i 1986. G. Paul Burnett / AP / NTB scanpix

To menn er tiltalt for drapet, hvorav den ene soner i føderalt fengsel, dømt for å ha utført en rekke ran mens han var på rømmen fra politiet etter drapet på Jay i 2002. Han er tidligere blitt nevnt som mulig mistenkt eller vitne til drapet.

Da påtalemyndigheten presenterte tiltalene mandag, antydet de også at Jay, som ble hyllet for sin motstand mot narkotika, kan ha blitt overfalt i forbindelse med en kokainhandel.

Jason «Jay» Mizell, best kjent som Jam Master Jay, var medlem av 1980-tallets hiphopsensasjon Run-DMC. Bandet er kjent for blant annet «It's Tricky», «Christmas in Hollis» og en versjon av Aerosmith-låten «Walk This Way.»

Jay ble drept med et skudd til hodet i sitt platestudio i Queens av en maskert gjerningsperson, sa politiet den gang.

– De gikk inn og drepte ham i kaldt blod, sier fungerende statsadvokat Seth DuCharme på mandagens pressekonferanse.

Den ene mannen var bevæpnet da han beordret folk i studioet til å legge seg ned på gulvet mens den andre mannen skjøt og drepte Jay 30. oktober 2002, ifølge påtalemyndigheten.

De to tiltalte mennene deltok i en avtale om distribusjon av 5 kilo kokain, ifølge tiltalen, som ikke sier hvorvidt Run-DMCs DJ mistenkes for å ha hatt noen rolle i dette før han ble drept.

Påtalemyndigheten har bedt om at begge varetektsfengsles frem til rettssaken.