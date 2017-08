Elin Ørjasæter får støtte i Kringkastingsrådet: – Jeg er veldig kritisk til hvordan dette er behandlet

– Jeg er veldig kritisk til hvordan dette er behandlet. Medienes dekning av saken har vært svært upresis. Mange har kommentert klagene uten å kjenne til innholdet i dem. Dette har i tillegg skjedd før vi i Kringkastingsrådet har sett dem, sier Kjersti Thorbjørnsrud, som er nestleder i Kringkastingsrådet.

Søndag kveld ble gjennom Klassekampen kjent at Elin Ørjasæter trekker seg fra Kringkastingsrådet. Bakgrunnen er at hun er misfornøyd med NRKs håndtering av klagene knyttet til programmet Faten tar valget.

Hijabkledde Faten Mahdi al-Husaini skal lede programmet, som har première torsdag. Mandag ettermiddag var antall klager kommet opp i 5500.

– NRK blander sammen klager

Hovedkritikken fra Ørjasæter går på at NRK har brukt innholdet i klagene redaksjonelt, og dermed forhåndsprosedert saken i mediene før den er behandlet i rådet. Klagestormen har fått mye omtale, både i NRK, Aftenposten og andre medier.

Kringkastingsrådets leder Per Edgar Kokkvold sier til Klassekampen mandag at de som klager til rådet skal føle seg trygge på at klagene ikke blir fanget opp og brukt som utgangspunkt for nyhetssaker av NRK før de er ferdigbehandlet.

Thorbjørnsrud reagerer blant annet på at det i Dagsrevyen er blitt lest opp fra forskjellige klagebrev – uten at NRK har redegjort for om klagene er sendt til NRK eller om de er sendt til Kringkastingsrådet.

– Det å klage til NRK og det å klage til rådet er to helt forskjellige ting. Rådets oppgave er å diskutere saker uavhengig av NRK. NRK har i sin redaksjonelle dekning gitt inntrykk av at klagene er kommet til Kringkastingsrådet, sier Thorbjørnsrud.

NRK-sjefen: – Meningsløst

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener problemstillingen er helt irrelevant.

– Veldig mange klager går til både Kringkastingsrådet, til NRK og til meg direkte, i tillegg til at klagene ofte offentliggjøres i sosiale medier, sier han til Aftenposten.

I sitt brev til Kulturdepartementet angående saken, skriver Ørjasæter at hun er kritisk til Eriksens deltagelse i debatten.

– Når det oppstår en diskusjon med så pass harde ord som i denne saken, er det meningsløst at jeg som Kringkastingssjef ikke skal kunne delta i debatten. Skulle jeg også latt være å uttale meg om romkvinnesaken før den var behandlet i Kringkastingsrådet? Jeg forstår virkelig ikke at dette er en problemstilling, sier Eriksen.

Han understreker at det ikke er hensynet til over 5000 klagere som veier tyngst i denne saken.

– Det viktigste for meg er støtten til en kvinne som skal stå frem i offentligheten. Det skal man kunne gjøre uten å følge seg truet. Jeg går ikke i diskusjon om religion, kristendom eller islam. Om klagene er kommet hit eller dit er ganske underordnet. Det prinsipielle er at jeg som ansvarlig redaktør må kunne delta i en åpen og offentlig debatt, sier Eriksen.

To forskjellige diskusjoner

Ørjasæter skriver i sitt brev til Kulturdepartementet at det er svakhetene ved Kringkastingsrådets organisering som gjør at hun nå trekker seg.

– Når det gjelder organiseringen, så er det en annen og lengre diskusjon. Vi kan ikke gjøre noe med organiseringen nå, men må heller konsentrere oss om å gjøre jobben vi er satt til. Jeg synes det er veldig synd at Ørjasæter trekker seg, for hun er en viktig stemme i rådet, sier Thorbjørnsrud.

14. september skal Kringkastingsrådet diskutere både innholdet i klagene og NRKs dekning av saken.

– Det er viktig å skille diskusjonen om NRK-programlederes bruk av religiøse symboler fra diskusjonen om hatefulle ytringer mot en bestemt gruppe eller programleder. Sistnevnte er uakseptabelt. Førstnevnte mener jeg det burde være rom for, sier Thorbjørnsrud.

Elin Ørjasæter har ikke ønsket å kommentere denne saken ytterligere.