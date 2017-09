Nekrolog Hans Alfredson: En av de største klovnene er borte

Humor tåler dårlig tidens tann. Noen ganger vet vi ikke engang i øyeblikket hvorfor vi ler. Ser vi på et gammelt revynummer, er det ofte ubegripelig at noen så mye som smilte.

Heller ikke Hans Alfredson var unntatt tidens slitasje. Men det beste i hans produksjon kan ennå frembringe den spesielle blandingen av latter og vemod som var hans varemerke.

Imponerende allsidighet

Rolf Øhman

Skåningen Alfredson begynte sin karrière i Sveriges Radio i 1956, der han møtte Tage Danielsson. Sammen ble de Hasseåtage, et komikerpar som blant annet ble inspirasjonskilde for Wesensteen. Hasseåtage var selvsagt frekkere enn komikere før dem, det er en utvikling som later til å være uomgjengelig. Men de var også mer absurde og tydelig politiske. Deres sigøynerversjon av "Du gamla du fria" fra 1964 kunne like gjerne gått inn i dagens debatt om romfolk og andre folk.

Samarbeidet med Tage Danielsson resulterte i en rekke nyskapende revyer utover 60-tallet. Hasse hadde nærvær og nerver til å legge inn de mest vanvittige improvisasjoner, og noen av dem tåler å høres i dag. Skjønt, i dag er det mer nærliggende å gråte når man hører dem.

Allsidigheten var imponerende. Ved siden av revyene kom bøker og filmer. Som oftest komedier, der han skrev manus sammen med Tage. Men fremst av dem alle er Den enfoldige morderen, som slett ikke er noen komedie. Den er basert på en av hans romaner, Hasse hadde selv regi og en av de sentrale rollene, og filmen er et briljant portrett av menneskelig ondskap og grådighet. En film som for øvrig ble Stellan Skarsgårds store gjennombrudd.

Nå er han borte. Han etterlater seg et imponerende livsverk og en klump i halsen hos alle oss som lo av ham.