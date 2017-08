Lars Lerin: – Ikke alle er like heldige som meg, men havner i stedet på bunnen av en kiste

– Jeg føler meg hjemme i akvarellen, sier Lars Lerin.

Akvarell oppfattes av og til som amatørkunst. Lars Lerin setter en slik forestilling skammelig til side. Han tilhører det ypperste sjiktet av verdens akvarellmalere.

– Jeg blir aldri ferdig med den, jeg vil hele tiden prøve noe nytt. Tidligere var jeg besatt, det var en overlevelsessak for meg å male hver dag. Nå er det mer balanse i livet, men det er fortsatt et behov for noen daglige rolige timer her ved arbeidsbordet.

Emosjonell dybde

Per-Erik Adamsson

På den store sommerutstillingen på Haugar kunstmuseum i Tønsberg kan vi nå se hvordan han fører dette maleriet dit vi knapt kunne forestille oss, med unik detaljrikdom, avansert teknikk, ofte store flater og emosjonell dybde.

Vi kan se flere bilder på Kunstverket i Oslo til høsten. Vil man se enda flere, drar man til Karlstad, hvor kommunen har bidratt til at Lars Lerin har fått sin egen kunsthall. Lokalene Sandgrund var tidligere en danserestaurant.

Det finnes et spor her: folkeligheten. Lerin er verdensberømt i Värmland. Han når mange via forskjellige uttrykk; en rekke bøker, foto, dokumentarfilmer, radio og ikke minst et eget, meget populært TV-program, Vänligen Lars Lerin. I fjernsynet er han forbilledlig åpen om eget liv, sårbarhet og skavanker. Han går opp sporet for andre, og dette har gjort ham til en av Sveriges mest folkekjære personer. To av hans akvarellutstillinger ble begge besøkt av hundre tusen personer.

Vemod og melankoli

Trond Isaksen

Vi møtes hjemme hos ham på Hammarø utenfor Karlstad. Her har han sin sitt hjem og sine arbeidsrom. Husene ligger vakkert ut mot Vänern.

– Her er det nesten for idyllisk, sier han.

– Jeg bor jo litt feil her. Värmland er så harmonisk. Jeg kjenner en lyst og en interesse overfor det karrige, for utposter og naturen på de ytterste grensene. Men på den andre siden: Jeg tror jeg kan bo hvor som helst og male hva som helst, sier kunstneren.

Det er ikke motivet, men hva han legger inn i det av følelser og stemninger, som er viktigst, forklarer Lerin:

– Jeg har alle farger på paletten min. Jeg kan bestemme meg for å male solen i mange dager, det lyse, om jeg går ordentlig inn for det. Men det kan være en utfordring å finne alle de blonde tonene, om jeg kjenner på de mørke. Det er nok klart at grunntonen hos meg er vemod og melankoli. Og jeg havner ofte i gråskalaen.

Ble mobbet

Trond Isaksen

Lars Lerins far og farfar drev en herreekvipering i skogdekkede Värmland. Moren var mye urolig for sønnen sin, som trivdes mer med jentene enn guttene. Han ble mobbet. Besøkene hos mormoren i Fjällbacka i Bohuslän var fristunder. Her fikk han kontakt med sjøsiden av familien, hørte historier om havet og den ville kysten. Men gutten hadde sett foto, lest bøker og fått ideer. Han ønsket seg til et enda villere og ekte kystlandskap.

– Helt fra jeg var tolv år, drømte jeg om Lofoten. Jeg var trollbundet av bildene av vinterfisket, fra Henningsvær, av snøen, av fiskerne og av torskehodene. Og så romantiserte jeg om at jeg skulle møte noen å bli glad i. Jeg drømte om å treffe en fiskersønn, forteller Lerin.

– Traff du en fiskersønn?

– Ja, det gjorde jeg, en annen kunstner. Vi bodde sammen på hele 1990-tallet. Jeg flyttet til Lofoten i 1988. Det var som å komme hjem. Det er jo fortsatt der det ekte livet er, med fisket, med saltet og alt. Fjällbacka er i dag bare turistkulisser. Jeg har nylig vært tilbake.

Fakta: Lars Lerin Født 1954, Munkfors, Värmland. Bor i dag i Karlstad, men har tidligere bodd 12 år i Lofoten og ett år i Bergen. Haugar Vestfold, Tønsberg 6. mai -17. september 2017. Galleri Kunstverket Oslo Lars Lerin og Manoel Marques Lerin stiller ut med akvareller og foto i høst. Bøker Han har selv skrevet og illustrert en rekke bøker. Fikk i 2014 Augustpriset for beste faglitterære bok for Naturlära. Fjernsyn Leder det meget populære fjernsynsprogrammet Vänligen Lars Lerin, hvor han samtaler med gjester.

Sosial angst

Dermed malte Lars Lerin seg inn i den norske kunsthistorien. I mange av bildene er det stor avstand mellom husene. Her er det ensomhet nok for mange. Livet i Lofoten ble etter hvert for vanskelig. Da Lars Lerin som ung gikk på kunstskole i Sverige, var han sterkt plaget av sosial angst.

– Jeg fikk beroligende piller av en lege. Det var en stor lettelse. Jeg fikk selvtillit, mot og ro. Jeg kjente meg mer hjemme i meg selv. Men det vet jo du, som psykiater, at med piller og sprit i tillegg, så blir det lett verre og verre, og man aldri får nok, sier Lars Lerin.

Måtte forlate Lofoten

Per-Erik Adamsson

– Det er synd at jeg kom inn i dette destruktive, med humørsvingninger og raseriutbrudd, og ble umulig å leve sammen med. Jeg kom til endeholdeplassen. Jeg klarte hverken å leve med eller uten all denne kjemien. Jeg innså at jeg måtte forlate Lofoten, og la meg inn på et behandlingssted i Sverige, forteller Lerin.

– Det er smertefullt å se hvor mange som må helt ned i grøften før de klarer å snu.

– Ja, det er rart, som om man ikke vil gjøre det frivillig, men tvinges, om man skal overleve. Jeg er med i AA, og alle har historien om at de har vært helt nede på bunnen. Ikke alle er like heldige som meg, men havner i stedet på bunnen av en kiste.

Leter etter en gnist

Tom Kolstad

– Synes det i bildene dine, før og etter, med uten piller og sprit? Jeg har lest noe om valiumblått?

– Hah. Det var vel en slags spøk. Ti milligram valium var den gang blå, mens fem milligram var gule.

– I dag er alle hvite.

– Men man kan se i bildene mine at jeg er et helt annet sted i dag. Det var slett ikke bare håpløst den gang, men jeg gjentok meg selv hele tiden, manisk. Slik ble jeg god på teknikk. Jeg ble veldig god til å male lavtrykk, veldig god. Det er fint å beherske sitt instrument, men man må ikke miste uttrykket. Nå reflekterer jeg langt mer over hva jeg gjør, oppsøker utfordringer, legger planer. Jeg leter etter en gnist, det tenner, og ofte hopper det over fra det ene bildet til det andre. Det har liksom ingen ende, sier Lerin.

– En slik lyst lyder ... misunnelsesverdig.

– Ja, det er det faktisk.

Pågående og produktiv

Lars Lerin er svært fin å være sammen med. Katten synes det samme, hopper oppi fanget hans, og klatrer omkring på ham mens vi snakker. Hans milde, varme og forsiktige vesen kamuflerer nesten den voldsomme gjennomføringskraften han må ha hatt for å være så pågående og produktiv i førti år.

Motivkretsen er meget omfattende. Det er mye natur, dyr og planter, ørkener, Arktis og Antarktis, mye fra de tidligere reisene til Iran og Midtøsten. Mens krigen raser, har han stått i Sverige og malt ødelagte bygninger i Syria. Og han maler regissørene Hitchcock og Fassbinder, skrekkfilmer og oppvekstens sosialdemokratiske boligblokker.

Nå har det meste ramlet sammen

Hans Högberg

– Er det noe særskilt du er ekstra opptatt av nå?

– Ja. «Her slutter allmenn vei.»

– Som betyr?

– På 1980-tallet laget jeg en bok fra Nord-Värmland om flyttingen fra landsbygda. Og nå tenkte jeg at jeg ville tilbake. Jeg oppsøker ofte gamle motiver. Den gang var det ferskt fraflyttet, mens det meste nå er ramlet sammen eller blitt til rust, sier Lerin.

– Ja, apropos ditt vemod og din melankoli: Er det en slags politisk kommentar i dette? I forhold til Norge har jo dere svensker lagt ned store deler av landsbygda? Det finnes mange spøkelseshus.

– Nja, det er nok mest min egen nostalgi, ikke et politisk utsagn. Det er barndommen, vet du, med en type mennesker og miljøer, og nå er de borte.

– Bilturen hit rørte også noe ved min egen nostalgi. Jeg vokste opp ikke så langt over norskegrensen, vi hørte på svensk radio, og Värmland var nabofylket. Den aller første utenlandsturen var med familiens SAAB 96 med totaktsmotor til Arvika for å kjøpe byens vimpel og blokkfløyte. Her i Sverige har dere hatt en betydelig medisinsk historiker, Karin Johannisson. Hun døde i vinter. Vi jobbet noe sammen. Favoritten min blant hennes bøker er Nostalgia, om en følelses historie. Hun skriver om hvordan nostalgien i det moderne var en suspekt følelse, man skulle ikke lengte tilbake, men hylle fremskrittet. Men i dagens akselerasjonssamfunn er nostalgien i ferd med å bli langt mer legitim, skriver hun. I det flytende søker vi noe fast, og da har vi lengselen. Den er til å stole på.

– Ja, jeg lengter tilbake. Alle er jo i nået og på vei fremover. Og det er som om det ikke er lov å snakke om.

– Da maler du det i stedet.

– Ja, det får jeg gjøre.

Finn Skårderud er professor, psykiater og forfatter og skriver jevnlig i Aftenposten.