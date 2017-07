Fire nye musikaler. «Hitfabrikk» for en rekke av Norges største artister. Atter en uroppførelse i august. Hvorfor arbeider han så hardt, komponisten som brått ble utbrent?

– Det passer fint at du ringer nå. Jeg har hatt fri i et par dager. Det er tross alt ferietid.

– Gratulerer, Svein Gundersen. En samlet oversikt over din karrière, som komponist, musiker og produsent, kunne fort ha fylt en hel bok. Hva med en kjapp oppsummering?

Karina Jensen

– Tja. Jeg har produsert over 70 album. Hvor mange jeg har medvirket på og/eller komponert, har jeg ikke oversikt over. Du kan jo sjekke i Rockipedia.

– Takk, jeg ramlet av da opptellingen passerte 200. Å spørre om selve høydepunktet er sikkert også nokså håpløst?

– Ja, det blir det samme som å måtte svare på hvilken av barna dine du liker best. Gjennom årene har jeg vært veldig heldig med samarbeidspartnerne mine. Sissel Kyrkjebø, Halvdan Sivertsen, D.D.E. og Jørn Hoel er noen eksempler. Låter som «Har en drøm», «Ei hand å holde i» og OL-sangen fra 1994 var vellykkede. «Den store stjerna», som jeg laget til Sissel og juleplaten hennes, står i salmeboken nå. Det er jo fint.

– Med rundt 700.000 fysiske eksemplarer: Glade jul er faktisk musikkhistoriens desidert mest solgte album her i landet?

Morten Hvaal / NTB Scanpix

– Jo da. Jeg er en fyr som ser fremover, ikke bakover. Her i Fredrikstad holder jeg nå på med to musikaler, blant annet. Den ene er helt ny. I fjor, da jeg fylte 67 år, komponerte jeg tre musikkspill. Predikanten og gründeren Hans Nielsen Hauge, som døde i 1824, er den klart største mannen som har levd i dette distriktet. I forbindelse med Fredrikstads 450-årsjubileum får Musikalen om Hans Nielsen Hauge urpremière i Gamlebyen 17. august. Til den har jeg laget rocka 1800-tallsmusikk.

– Puh. Og på Hvaler har Gundersen-musikalen «En Midtsommernattsdrøm» vært spilt siden 14. juli. Hvem står ellers bak denne sceniske sommerflommen?

– Kulturværste’, det lokale uttrykket for «verksted», heter firmaet. Jeg driver det sammen med regissør og produsent Ole-Hermann Gudim Lundberg og tekstforfatter og produsent Hans-P. Thøgersen. Opprinnelig var planen stikk motsatt: Etter 25 år i Oslo fikk jeg en «burnout» og flyttet hjem igjen til Fredrikstad. Jeg tenkte at det var lettere å roe seg ned her. Det var helt feil.

– Tydeligvis.

Arve Henriksen

– Hele tiden balanserer jeg på en line. Vipper jeg over, med altfor mye arbeid, går det galt. Saken er at jeg har det så utrolig morsomt når jeg jobber! Straks jeg får til én låt, blir jeg inspirert til å lage én til. Og så videre. Svein C-dur Gundersen heter jeg nå; jeg fikk navnet i bursdagspresang av min kone. Jeg liker enkle melodier.

– Hvor kommer de fra, alle sammen?

– Det korte svaret er at jeg «vant i Lotto» ved å bli født i 1949. Å vokse opp på den musikkskolen som heter 60-tallet, lærte meg ekstremt mye. Særlig The Beatles ble en enorm inspirasjon. Gjennom årene har jeg prøvd nesten alle stilarter, også heavyrock. Etter hvert fant jeg ut at jeg kun vil lage musikk som jeg liker selv. At andre mennesker også liker den, er flaks. Ja, jeg har hatt kjempeflaks hele livet.

– Fredrikstads egen fotballsang. Hvalersangen. Barnemusikalen «Spooki» i Gamlebyen. Familieforestillingen «Kong Neptun» i Skjærhalden. For eksempel. Så å si hele distriktet er tonesatt av deg?

– Du, jeg er en enkel fyr fra Kråkerøy som prøver å bidra litt. Kulturelt preges dette området først og fremst av underholdning, ikke finkultur. Mye flott og artig skjer her, særlig om sommeren, men selve høydepunktet har vi foreløpig til gode.

– Hva er dét?

– At Fredrikstad Fotballklubb kommer seg tilbake i Eliteserien.