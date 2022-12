Bokanmeldelse: Rebell med noe på hjertet

Boken om Wilhelm Reich og hans virkningsfulle liv er en av de sterkeste norske sakprosautgivelsene på lenge.

Forfatter Håvard Friis Nilsen er professor i samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold.

Preben Jordal Bokanmelder og oversetter

11 minutter siden

Når den er på sitt beste, kan historieskrivingen vise oss en hel tidsperiode. Et usedvanlig enkeltmenneskes liv og skjebne fungerer da gjerne som et prisme til å få undersøkt en rekke hendelser som ellers kanskje ville ha vært utilgjengelige for oss.

Håvard Friis Nilsens bok om den radikale psykiateren, psykoanalytikeren, kommunisten, seksualoppleseren, energiutforskeren og Norges-flyktningen Wilhelm Reich (1897–1957) er blitt et svært godt gjennomarbeidet og ansporende verk.