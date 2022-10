Stovner-talsmann i «Mitt Oslo»: – Gjør som kongehuset. Kom hit og gled deg

Advarsel: Tema for denne Stovner-rapporten er blod, vold og jungelkniver. Men så tar Awais Aslam, bydelens mest populære talsperson, ordet.

Ved siste kommunevalg fikk denne Ap-politikeren 2335 personstemmer. De sikret ham fast plass i bystyret. På toppen av Stovner-tårnet trives studenten og velgermagneten ekstra godt.

Plutselig bretter det seg ut, et av Norges mest beryktede områder. Øverst på Stovner ser du nemlig hele Groruddalen. All slåssingen for tiden, da? Hvor er den å se? Uten videre svarer lokalpatrioten:

– Hele dette strøket er veldig trygt. Det er bra at negative hendelser får oppmerksomhet. Mediedekningen bidrar til å skape bedre politikk og enda bedre tiltak. Ulempen ved all oppmerksomheten er vrengebildet som oppstår: Noen få episoder overskygger nesten alt som er fint. Bydelen har massevis av positive sider som sjelden eller aldri kommer frem i media.