En plate man vil huske

Ingrid Olava forvandler livets store omveltninger til nydelig popmusikk.

Ingrid Olava har brukt noen år på sitt nye album. Det er vel verdt ventetiden. Vis mer

Publisert: 01.09.2023 07:00

Ingrid Olava Brænd Eriksen har gjennom en lang karriere jobbet seg opp i norsk musikkverden. Fra lokale konserter via samarbeid med flere velkjente navn, til en suksessfull solokarriere som startet for fullt i 2008. Flere av låtene hennes er nå hørt noen millioner ganger.

Men etter den litt snåle, tospråklige platen «Hekt» fra 2017, og samarbeidet med Andreas Ulvo under navnet Innlandet påfølgende år, har det vært relativt stille rundt Olava. Hun bidro med en fin låt til plateprosjektet «Håp», til inntekt for flyktningleirene Moria og Pikpa, men ellers later det til at fokuset har vært på andre ting. Frem til nå.