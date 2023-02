Har du hørt om «shaniassance»? Et popikon fra 90-tallet er tilbake i ny drakt.

Hun abdiserte som dronningen av countrypop. En ny generasjon har kronet Shania Twain på ny.

57-årige Shania Twain tar nå noen nye klesvalg. Her er artisten under Grammy-utdelingen forrige helg.

07.02.2023 22:34

«Let’s go, girls!»

Sjansen er stor for at du har hørt Shania Twains ord over høyttalerne på en fest, bar eller nattklubb. Sjansen er også stor for at stemningen på dansegulvet tok seg opp idet den elektriske gitaren begynte å spille.

