Bruce Springsteen er ikke like god på avstand

Det tar tid før Bruce Springsteen finner grooven i Oslo, men når hitene kommer så funker det – i hvert fall hvis du står foran.

Aftenpostens musikkanmelder havnet langt bak i folkehavet på fredagens Bruce Springsteen-konsert.

30.06.2023 23:45

Det fryktede tordenværet later til å være fraværende når jeg tar benene fatt for å se Bruce Springsteen på Voldsløkka i Oslo. Årets største konsert (i Norge) sørger avisoverskrifter for å understreke. Og det gir vel mening. Folk elsker Springsteen.

Hundre tusen mennesker skal tross alt se ham i løpet av helgen, og hadde Live Nation satt opp en konsert til, ville jeg ikke blitt overrasket om den også ble fylt opp raskt.