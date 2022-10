Guttastemning i Spektrum

Ballinciaga mangler kjøtt på beinet, men lager en ålreit fest.

Flashbackene fra bygdefester begynner med en gang å spinne i sinnet, og når «Hot boy summer» kommer som låt to har allerede den generelle IQen i lokalet sunket med en gode femti poeng.

Eivind August Westad Stuen

Siri Øverland Eriksen Fotograf

Nå nettopp

Det er en gode ti år siden jeg selv var russ. Jeg er fra bygda, og husker vi brente en CD med noen favorittlåter vi hadde lastet ned fra tvilsomme kilder. Men slik er det ikke for alle. Enkelte busser bruker tusenvis av kroner for å få laget en temalåt om hvor flinke de er til å innta rusmidler og ha sex.

Blant artister som lager slike bestillingsverk finner vi trioen Ballinciaga. Forskjellen er at de, i likhet med Tix, har tatt skrittet ut fra svette busser og funnet et større publikum. Såpass stort at gutta i de rosa balaklavaene i kveld skal spille for et utsolgt Oslo Spektrum.