En ganske så fin seilas

Melodier, melankoli og den stemmen berger «True North» mildt i havn.

Magne Furuholmen, Morten Harket og Paul Waaktaar-Savoy har spilt inn nytt album med et orkester.

10 minutter siden

I et ferskt intervju med nettsiden The New European sier Magne Furuholmen noe fint om sitt A-ha. Han bruker begrepet «Velocity made good», kjent for folk som driver med seiling, for å forklare bandets virke.

– Du vet hvor du er, du vet hvor du skal, men du kan ikke komme dit i en rett linje. Du må ta hensyn til vind og strøm og «slange» deg mot målet. Det er ikke alltid mulig å planlegge, du må tillate at ting kan skje, sier Furuholmen.