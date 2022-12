Hvordan havnet et feststemt følge av nisser, skrømt og alskens pakk på Frognerseteren?

Det hundre år gamle motivet fra Voss er nå gjenskapt til glede for Oslo-folk.

Studien av Nils Bergsliens «Julereia» er malt av Lene Ørnhoft. Det store maleriet henger nå på Frognerseteren restaurant.

48 minutter siden

I 1922 malte Nils Bergslien «Julereia» som sceneteppe på Voss. Hundre år senere har det kaotiske, feststemte følget reist til seters. Nå gleder en nymalt kopi gjestene på Frognerseteren restaurant i Oslo.

Dette er historien om hvordan et bortgjemt sceneteppe i Voss Ungdomshall ble malt på nytt for å pryde tømmerveggene på Frognerseteren. Franz Tandberg i Tandberg Eiendom, som eier Frognerseteren, så bildet i en artikkel i Aftenposten om julebukk-tradisjonen. Han ble så begeistret at han sporenstreks bestilte en kopi. Frognerseteren har allerede mye kunst på veggene, historiske rekvisitter og utskjæringer.

