200 nye forfattere med støtteopprop for transpersoner – etter at 58 andre støttet J.K. Rowling

At Harry Potter-forfatter J.K. Rowling er blitt hetset og drapstruet i kjølvannet av transbråket, fikk sist søndag 58 forfattere til å rykke ut med støtte i et åpent brev.

J.K. Rowling fortsetter å skape kontrovers: Nå bølger det frem og tilbake ulike opprop blant britiske forfattere og kulturarbeidere. AP

NTB

1. okt. 2020 11:34 Sist oppdatert nå nettopp

Allerede et populært selfiemotiv: En ny bronsestatue av Harry Potter på Leicester Square, der det i 2021 er 20 år siden den første filmen hadde premiere. Reuters

Blant dem som signerte brevet i Sunday Times var kulturpersonligheter som Ian McEwan, Tom Stoppard, Lionel Shriver, Susan Hill og Philip Hensher. De ønsket å rette lyset mot hatpratet og truslene mot Rowling – i det som ble kalt «en snikende, autoritær og kvinnehatende trend i sosiale medier».

Onsdag fikk de 58 svar fra mer enn 200 andre britiske forfattere og kulturarbeidere, som publiserte «et budskap om kjærlighet og solidaritet for det trans- og ikkebinære miljøet» på kvinnebokhandelen The Second Shelfs hjemmeside.

Kjente navn som Jeanette Winterson og Malorie Blackman har undertegnet det nyeste oppropet, som imidlertid ikke nevner J.K. Rowling ved navn, ifølge The Guardian.

J.K. Rowling, som for tiden topper bestselgerlistene i Storbritannia med sin nye krimbok, takket for søndagens støtte på Twitter.

– Jeg er dypt takknemlig, ikke bare på et personlig plan, men også fordi underskriverne viser solidaritet med alle kvinner som i dag står opp for sine rettigheter og møter trusler om vold og til og med død, het det fra Rowling.

Onsdag ble det avduket en bronsestatue av Harry Potter på Leicester Square i London. Den viser ham overskrevs på sin Nimbus 2000-sopelime i den berømmelige rumpeldunkscenen i første film ut, som i 2021 kan feire 20-årsjubileum.