Synne Skouen elsker Oslo City. Og det er ikke fordi hun er så glad i å shoppe.

Hun har vært i offentlig strid og kamp for kulturen i 50 år. Når samtidskomponist Synne Skouen nå fyller 70, vender hun seg innover i musikken.

15. sep. 2020 16:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Er du redd for hunder?

Å intervjue komponisten Synne Skouen hjemme på Eiksmarka er ikke for de skvetne. Hundene er allerede i harnisk, for en dronefotograf har nettopp vært innom for å fotografere barndomshjemmet vegg i vegg som skal selges.