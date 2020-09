Tror på signaleffekt etter «den svarteste Emmyen noensinne»

Søndagens Emmy satte mangfoldsrekord. – Denne utviklingen kan være selvforsterkende, sier direktøren for Norsk filminstitutt (NFI).

Morten Schwencke journalist i Aftenposten

Ingen stivpyntede kjendiser på rød løper. Ikke noe blitzregn. Ingen prisvinnere som snubler på scenen.

Lite var som før under søndagens Emmy-prisutdeling. Prisene for årets beste TV-programmer har fått kallenavnet «Pandemmys». I den store arenaen Staples Center var kjendisene byttet ut med pappfigurer. Gjennom over 100 livestrømminger kunne man i stedet se dem fra hjemmene deres.