Jonas Alaska: Tar et oppgjør med personlige demoner på nytt album

Sangeren bringer oss tett på eget følelsesliv.

Nå nettopp

Jonas Alaska har, sammen med artistvennene Billie Van og Mikhael Paskalev, blitt en institusjon i norsk pop. I løpet av forrige tiår serverte de oss en rekke sterke album. Det haglet med lovord og nominasjoner til gjeve priser.

Nå har Alaska blitt far og åpenbart fundert over sin rolle her i verden. Resultatet er et dempet album hvor han synger seg gjennom tro og tvil.