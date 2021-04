Natt til mandag kan Anders Hammer vinne Oscar. Her er våre spådommer for kvelden.

Vi unner Anders Hammer en Oscar-pris, men hvor gode sjanser har han? Og hvem fortjener å vinne årets priser?

Norske Anders Hammer er nominert i kategorien «kortdokumentar». Her fra pressekonferansen om Oscar-nominasjonen tidligere i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kjetil Lismoen

52 minutter siden

Å forsøke å gjette seg til hvordan medlemmene av Oscar-akademiet stemmer, er selvsagt en forgjengelig oppgave. De er hverken så virkelighetsfjerne eller tett på samtidens puls som vi tror.

For noen år siden gikk det et rykte om at kun pensjonistene i Hollywood hadde tid til å se kandidatene til den internasjonale priskategorien. Derfor ble vinnerne ofte et konservativt valg. Men denne konspirasjonsteorien viste seg å være fatal for mine spådommer. Et gammelt jungelord i Hollywood sier at «ingen vet noe som helst». Men jeg vil tilføye: Noe vet vi.

