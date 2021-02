Kinesere fikk snakke fritt om uigurer og Hongkong på Clubhouse. Så luktet myndighetene i Beijing lunten.

Kinesiske myndigheter luktet lunten, men de har ett problem: – Selv om lederne i Beijing investerer milliarder på å kontrollere sitt eget folk, blir det ikke lett i det lange løp, sier Torbjørn Færøvik.

Clubhouse skapte en lomme av ytringsfrihet i Kina. Det varte ikke lenge. Foto: Florence Lo / Reuters / NTB

Nå nettopp

En uigurisk kvinne i Kina fikk en svært sjelden mulighet. Hun fikk fortelle at familien hennes var blant dem som var internert i såkalte «utdanningsleirer». Andre kinesere og resten av verden fikk lytte i en sjelden, usensurert lomme av internett på den nye appen Clubhouse. Det skriver The New York Times.

USAs utenriksminister mener at det pågår et folkemord mot uigurer i Xinjiang-regionen, nordvest i Kina.