Harry og Meghan fortsetter mediesatsingen – inngår samarbeid med Spotify om podkast

Prins Harry og Meghan satser på podkast og inngår et flerårig partnerskap med strømmetjenesten Spotify. Det loves «oppløftende og underholdende innhold».

Kaster seg nå inn i podkastmarkedet med et samarbeid med Spotify: Prins Harry og Meghan, hertuginne av Sussex. Reuters

10 minutter siden

Det er gjennom hertugparets nyopprettede produksjonsselskap Archewell Audio at de skal lage podkaster for et globalt publikum.

Målet med podkasten er ifølge pressemeldingen «å bygge et fellesskap gjennom delte erfaringer, historier og verdier».