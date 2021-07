Kunsthøgskolen i Oslo får kritikk for vesentlige mangler etter tilsyn

Kunsthøgskolen i Oslo får kritikk for kvaliteten ved skolen etter et tilsyn fra Nokut. De mener at skolen må gjennomføre betydelige tiltak.

Kunsthøgskolen i Oslo får kritikk etter tilsyn fra Nokut. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Nå nettopp

En sakkyndig komité har gjennomført tilsynet. Deres innstilling er sendt til KHiO. De har mulighet til å komme med en offentlig uttalelse. Det opplyser Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

Det må gjøres betydelige tiltak, mener komiteen. Det begrunner de med summen av manglene. Tiltak er nødvendig for å sikre og videreutvikle kvaliteten på utdanningen, ifølge Nokut-direktør Kristin Vinje.