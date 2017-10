Dramatisk fall i besøkstallene for «Snømannen»

Det er vanlig at færre ser amerikanske filmer på kino her i Norge andre helgen enn premièrehelgen, men for «Snømannen» var fallet større enn vanlig.

Etter at nesten 85.000 mennesker trosset dårlige kritikker og så filmatiseringen av Jo Nesbø-suksessen åpningshelgen, falt antallet dramatisk andre helg. Da så vel 27.000 filmen, ifølge Filmwebs oversikt.

– Fallet er i og for seg dramatisk, men med amerikanske filmer er det vanlig at besøkstallene faller med 40–50 prosent, sier Guttorm Petterson, administrerende direktør i Film & Kino, som leverer tall og fakta om kinobesøk i Norge.

Fallet fra første helg til andre helg var på 68 prosent for Snømannen.

– Grunnen er vel til dels dårlige kritikker og andre oppslag som skaper trøbbel. De nysgjerrige har gått tidlig, og filmen gjorde det bra første uke, men den gikk på en smell andre helg, sier Petterson.

Likevel lå den på kinotoppen også andre helg, men da var besøkstallene generelt lave.

Dårlige kritikker og mye omtale

I Norge haglet det med dårlige anmeldelser den første uken. Aftenposten, VG, NRK og Adresseavisen ga alle filmen terningkast 2.

Internasjonalt er kanskje kritikken enda verre – det anerkjente nettstedet Vox.com kaller filmen «a magnificently, transcendently awful movie», altså helt fantastisk dårlig, og lanserer den som en sterk kandidat til årets verste. Hos Rotten Tomatoes, som gir en oversikt av filmkritikk, har «Snømannen» 8 prosent.

I USA har filmen fått en dårligere start enn i Norge, og spilte inn drøyt 27 millioner kroner de første dagene.

– Det er jo enda verre enn man kunne frykte. Usedvanlig dårlig for en så høyt profilert film, sier filmanmelder Ulrik Eriksen i Morgenbladet til NTB.

Justerer ikke målet

Selv om besøkstallene stupte, er ikke United International Pictures (UIP), som er ansvarlige for markedsføringen i Norge, bekymret.

– Det var litt under det vi hadde håpet på for andre helg, men uketallene var sterkere enn vi hadde trodd. Foreløpig ligger det godt an, sier Bård Flaaen i UIP.

Han oppgir ikke hva de forventer av besøkstall for Snømannen, men ifølge Flaaen er de godt i rute inntil videre. Derfor justerer de ikke ned forventningene etter en dårlig helg.

– Filmen kommer til å gå lenge på kino, så jeg er ikke bekymret. Den fikk mye medieomtale i alle fall, så det finnes nok ikke en nordmann som ikke har fått med seg at filmen er på kino, sier Flaaen.

