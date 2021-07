Hun skrev et flammende innlegg mot teknogigantene. Nå leder hun myndighetenes kamp mot dem.

Instagram ut av Facebook og Apple Music ut av Apple? Det kan bli resultatet av nye holdninger blant amerikanske politikere.

Jusprofessor Lina Khan ble kjent for sitt flammende oppgjør med det hun kaller Amazons monopolmakt. Nå er hun sjef for det amerikanske konkurransetilsynet. Foto: POOL / X80003

Nå nettopp

Er en håndfull styrtrike forretningsmenn i ferd med å få altfor mye makt over samfunnet?

For noen dager siden nådde verdien til Facebook 1000 milliarder dollar for første gang. Bare fem amerikanske selskaper har gjort det samme: Google, Apple, Microsoft, Amazon og nå altså Facebook. Samtlige benyttes mange ganger daglig av norske forbrukere. For tiden går de gjerne under betegnelsen plattformselskaper, eller «big tech».