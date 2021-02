Filmanmeldelse: Oppløftende historie om umulig kjærlighet

Det krever usedvanlig talent å forvandle en dyster kjærlighetshistorie til noe oppløftende.

Kjetil Lismoen

25 minutter siden

Fakta Sommeren '85 Regi: François Ozon. Med: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud. Drama. Frankrike. Aldersgrense 12 år Vis mer

For 30 år siden var de fleste filmer om homofil kjærlighet noen slags dystopier. Den franske filmskaperen François Ozon var blant de som på 90-tallet brøt med dysterheten. Omsider kunne homofile vise både livsglede og seksualitet på film. Siden har Ozon blitt en av vår tids mest allsidige filmskapere.

I hans nyeste film, Sommeren ’85, vender han på mange måter tilbake til denne første fasen av karrieren. Ikke bare ved å legge handlingen til sommeren 1985, men ved å insistere på å skildre en mørk og komplisert romanse mellom homofile tenåringer med en overraskende letthet. Her er humor, livsglede og tenåringslivets hormonelle ustoppelighet – alt skildret like før Aids-epidemien for alvor festet grepet.