Strømmeguide til de klassiske konspirasjonsfilmene

Amerikansk syttitallsfilm var den første gullalderen for konspirasjonsfiksert drama. Her er et knippe strømmeaktuelle filmer som på godt og vondt la noe av fundamentet for vår tids konspirasjonsindustri.

Bob Woodward (Robert Redford) og Carl Bernsteins (Dustin Hoffman) avdekket Watergate-skandalen. Foto: NTB

Kjetil Lismoen

10 minutter siden

Den amerikanske filmens besettelse rundt konspirasjoner ved inngangen til 70-tallet oppsto ikke i et vakuum.

Etter attentatene på Kennedy-brødrene og Martin Luther King jr., Manson-massakren, Vietnamkrigen og Watergate var fundamentet lagt for en dyp mistro og paranoia i det amerikanske samfunnet.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn