Nick Cave var tett på publikum

Nick Cave and the Bad Seeds gir Øya en treffende blanding av fandenivoldsk energi og ettertenksomhet.

Eivind August Westad Stuen

Siri Øverland Eriksen Fotograf

I går 23:44

Sola brenner i horisonten og et titall tusen mennesker jubler når Nick Cave og hans trofaste Bad Seeds inntar scenen og kontant starter opp med «Get ready for love». Det er akkurat det vi skal. Litt rotete først, men så med en fandenivoldsk intensitet. Det er tid for dagens siste konsert på Øya.

Scenen er som vanlig velfylt med støyete gitarer, maniske rytmer og svært dyktige korister. Cave og co. følger opp sporet fra «Abbatoir blues» med styggvakre «There she goes my beautiful world». Hovedpersonen selv står nesten helt oppe i publikum og deler ut håndtrykk og svovelprekener.