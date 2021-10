Ledende medisinsk tidsskrift byttet ut ordet «kvinne» med «kropp med vagina»

Norske leger kritiserer ordvalget til det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet. Foreningen Fri ønsker «kjønnsinkluderende språk» velkommen.

Forsiden av tidsskriftet The Lancet, publisert 25. september.

13. okt. 2021

«Historisk er anatomien og fysiologien til kropper med vagina blitt neglisjert.»

Det skriver det britiske tidsskriftet The Lancet på coveret av en nylig utgave publisert 25. september. The Lancet er et av verdens ledende tidsskrifter innen medisin.