Ansatte i regjeringskvartalet satte foten ned for dette maleriet etter 22. juli. Nå skal det likevel henges opp.

Vanessa Bairds store maleri vekket vonde minner. Nå får verket likevel prominent plass i regjeringskvartalet. – Det var en rå og helt urimelig beslutning den gangen, sier kunstneren.

Vanessa Baird foran «To Everything There Is a New Season» i Kulturrådets lokaler. I 2025 flyttes verket til det nye regjeringskvartalet.

12 minutter siden

I 2010 fikk kunstneren Vanessa Baird et oppdrag av statens fagorgan for kunst, Koro. Hun skulle lage tre store veggmalerier til Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Et av disse var verket «To Everything There Is a New Season».

Maleriet viser blant annet en rekke sakspapirer og dokumenter som svever i luften. I bildet ser man også Høyblokken i regjeringskvartalet og noen tilsynelatende døde personer. Baird er kjent for å ta opp ubehagelige temaer i kunsten.