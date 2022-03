Ingen Oscar til «Verdens verste menneske»

Filmen «Verdens verste menneske» vant ingen Oscar-pris under årets utdeling, verken i kategorien beste internasjonale film eller beste originalmanus.

Renate Reinsve deltok natt til mandag på Oscar-utdelingen i Los Angeles, hvor det ikke ble priser til «Verdens verste menneske».

10 minutter siden

Her har de norske tilskuerne i West Hollywood akkurat fått vite at det ikke ble Oscar til «Verden verste menneske». I forgrunnen Tone Grøttjord-Glenne (til venstre) og Anita Rehoff Larsen, som er co-produsenter til den indiske Oscar-nominerte filmen «Writing with fire».

Regissør Erik Poppe på den norske tilstelningen i West Hollywood som følger med på Oscar-utdelingen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Produsent Kjetil Omberg på den nordiske tilstelningen i West Hollywood som følger med på Oscar-utdelingen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Prisen for beste internasjonale film gikk til japanske «Drive My Car», mens prisen for beste originalmanus gikk til Kenneth Branagh for «Belfast».

Med det er Oscar-håpet ute for Joachim Trier-regisserte «Verdens verste menneske». Han skrev manuset til filmen sammen med Eskil Vogt.