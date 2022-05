Nasjonalballetten får kritikk etter rus-varsel. Men ballettsjefen mener nulltoleranse er viktig.

Ballettsjef Ingrid Lorentzen har nulltoleranse for rus blant danserne i Nasjonalballetten – også på privaten. Det mener den rusliberale aktivisten Arild Knutsen er dypt urettferdig.

Ballettsjef Ingrid Lorentzen mener det er viktig å signalisere nulltoleranse for bruk av illegale rusmidler i et yrke med topputøvere, enten det er idrett eller ballett.

Fredag kunne Aftenposten fortelle om varslingssaken som har skapt uro på Nasjonalballetten. Undersøkelser avdekket bruk av illegale rusmidler blant enkelte av kompaniets dansere. Det har skjedd i private, sosiale sammenhenger.

Ballettsjef Ingrid Lorentzen sa at hun har nulltoleranse for ulovlige rusmidler blant sine ansatte. Hun bekreftet at saken ført til «endringer» hos Nasjonalballetten, som er en del av Operaen. Hun vil ikke si hvilke endringer: om noen har fått sparken, blitt løst fra kontrakter eller mistet roller.