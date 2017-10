Mener venstresiden taper på moraldebatt

– Hver gang vi begynner å snakke om moralisme, taper venstresiden, sier Rødt-politiker Kari Kristensen.

Lørdag kveld startet en debatt om Siv Jensens kostyme i forbindelse med en temafest i Finansdepartementet.

Frp-lederen hadde kledd seg ut som indianer, noe flere mente var upassende. Dette utløste igjen en debatt om moral og retten til å være krenket. Søndag skrev Rødt-politiker Kari Kristensen dette på Twitter:

Ok, moralvenstre. Hvem tror dere vinner på at vi heller diskuterer indianerdrakt framfor statsbudsjett. Dere eller Frp? Gjett én gang — Kari Kristensen (@kari_kristensen) October 15, 2017

– Det var dumt av meg å kalle det det for «moralvenstre», for det var virkelig ikke meningen å bagatellisere urfolks eller andre minoriteters stilling. Jeg er selv en venstremoralist, men jeg tror ikke en diskusjon om karnevalsdrakter er veien å gå, sier Kristensen.

– Tar oppmerksomheten fra statsbudsjettet

Privat

Hun mener høyresiden tjener på å få venstresiden til å fremstå som naive og godtroende.

– Denne diskusjonen var svært effektiv for å få oppmerksomheten bort fra statsbudsjettet. Det minner meg om den gangen Sylvi Listhaug kastet seg i Middelhavet. Det blir en lynavleder som lokker frem moralen. Borgerlig politikk trenger moraldebatt for å få oppmerksomheten bort fra tall, sier Kristensen.

Hun tror riktignok ikke at Siv Jensens indianerkostyme var et planlagt stunt for å flytte oppmerksomhet fra statsbudsjettet eller annen politikk.

– Hysterisk og kontraproduktivt

Også rådgiver Sylo Taraku i Tankesmien Agenda mener venstresiden taper på slike diskusjoner.

– Dette kan bli brukt til å latterliggjøre venstresiden som virkelighetsfjerne og for å ha mistet fokus, sier Taraku.

Han mener vi må passe oss for ikke å bli oversensitive når det gjelder kulturelle uttrykk.

– Jeg kan forstå omsorgen noen prøver å vise, men ingen tjener på at det skapes hysteri rundt slike ting. Ideelt sett hadde folk hatt større bevissthet rundt den historiske urettferdigheten som indianerne eller andre urfolk har vært utsatt for, men å protestere høyt mot uskyldig bruk av kostyme blir hysterisk og kontraproduktivt, sier han.

Maren Iversen / Agenda

Sammenligner med «hvit makt»-vits

Taruku frykter at slike debatter fører til en polarisering. Han sammenligner indianerkostymesaken med saken der kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens måtte beklage en vits om «hvit makt».

Selv om venstresiden ofte er sentral i moraldebatten, mener Taruku det blir feil å si at det er venstresiden som setter disse sakene på dagsordenen.

– Dette kommer ikke fra partier eller tenketanker, men typisk fra individer og aktivister i sosiale medier. Vi blir påvirker av strømninger utenfra, for eksempel av identitetspolitikken i USA. For to dager siden var det knapt noen i Norge som visste hva kulturell appropriasjon var, sier Taraku.

Dette er kulturell appropriasjon

Kjernen i denne debatten er at mange beskylder Siv Jensen for såkalt «kulturell appropriasjon». Og det er lite omtalt i Norge. Blant avisene var Morgenbladet først ute i 2012.

Nå er kulturell appropriasjon på alles lepper, men det er likevel et uklart begrep. Her er en forklaring:

Kulturell appropriasjon defineres som at man tar noe fra én kultur og setter det inn i en annen. Det trenger ikke å være negativt – vi spiser taco på fredager uten å fornærme noen.

Det blir negativt når:

Privilegerte kopierer mindre privilegerte

Det gjøres på en respektløs måte

Kulturen omdefineres

– Det handler om respekt, spesielt når det er snakk om mennesker fra andre kulturer som ikke har samme maktposisjon, forklarer professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Arnd Schneider.

Elvis Presleys «Hound Dog» er et eksempel. Den ble først utgitt av den svarte artisten Big Mama Thornton i 1952 uten stor suksess. Da Elvis Presley, en hvit mann, ga den ut i 1956, ble resultatet musikkhistorie.

Som en bunad i papp

Thomas Prestø foreleser om kulturell appropriasjon og understreker at debatten ikke bare handler om et kostyme, men om at det amerikanske urfolket faktisk ble utsatt for folkemord, og at kostymet er en billig etterligning av de faktiske draktene.

– Det blir som at jeg tar på meg en bunad i papp, sier Prestø.

Han er blant de kritiske til Siv Jensens kostyme.

– Jeg synes det er uprofesjonelt. Bildet kan ikke skilles fra ministerposten og at Oljefondet investerer i undertrykkingen av amerikansk befolkning, sier Prestø, og sikter til den omstridte Dakota Access-rørledningen i USA.