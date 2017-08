Sørgespill skrevet med suveren språksans

Rune Christiansen

Fanny og mysteriet i den sørgende skogen

Forlaget Oktober

Det gir en egen glede å lese Rune Christiansen. Poeten, gjendikteren og romanforfatteren, som slo igjennom i en større offentlighet med den Bragepris-belønnede romanen Ensomheten i Lydia Ernemans liv (2014), har en språksans de fleste bare kan drømme om.

I et sirlig komponert byggverk av musikalske, fullendte formuleringer skaper Christiansen tidløse univers mettet av stemning, sanselighet og refleksjon, univers som både er konkrete og hverdagsnære og fulle av eksistensiell undring.

Unge kvinners ensomhet på landsbygda

Årets roman, med den assosiasjonsrike tittelen Fanny og mysteriet i den sørgende skogen, har mye til felles med Bragepris-vinneren. Begge består av relativt korte kapitler utstyrt med talende og forunderlige mellomoverskrifter, som for eksempel «Det som ga seg ut for å være et solsystem» eller «Var dette den siste fyrstikkens dag?» – begge handler om unge kvinner som lever et stille liv i ensomhet på landsbygda.

Interessant nok har også romanen som kom før Ensomheten i Lydia Ernemans liv, Krysantemum fra 2009, en kvinnelig hovedperson. Sammenhengen mellom forfatterens kjønn og hovedpersonens pleier ellers å være nokså sterk i norsk samtidslitteratur.

Realismeoverskridelser

Boken om Fanny er samtidig mørkere enn den om Lydia, og den er ikke skrevet med den samme lettheten og løftet som gjorde den forrige nærmest til en pageturner. Motiver som død, sorg og tap står nå enda mer i forgrunnen, det samme gjør viljen til å overskride realismens grenser.

«La meg fortelle en historie», sier den ukjente fortelleren på romanens første side. Allerede her får teksten karakter av å være en lignelse eller eksempelfortelling: «En kvinne og hennes ektemann kom ut for en bilulykke. […]. Mannens liv sto ikke til å redde, kvinnen ble liggende en uke på sykehus, så døde også hun. De etterlot seg en sytten år gammel datter, Fanny, den siste gjenlevende i et ellers barnløst slektsledd, og mens de bedrøvelig begivenhetene utspilte seg, tok høsten tak, uker med uopphørlig regn fulgte, og snart sto kornet og svartnet på åkrene.»

Det er altså vilkårene for liv og død Christiansen er opptatt av i denne sorgromanen. De folder seg pregnant ut i en tekst med utpreget omsorg for detaljene, og der drøm og virkelighet eksisterer side om side og lekker inn i hverandre. Samtidig er boken sterkt forankret i det konkrete, i forsøket på å finne mening i det helt dagligdagse: «Men hva hjalp det om tingene lukket sin betydning inne i sitt eget avgrensede liv? Det fantes ikke noe fordelaktig ved ensomheten. […]. Ensomheten var fremfor alt nød og håpløshet.»

Som i eventyret

Med referanser til alt fra myter, eventyr og religiøse mysteriespill til film og forfattere som Pär Lagerkvist og George Bernanos utsetter Christiansen Fanny for den ene prøvelsen etter den andre. Men, på samme på som i eventyrene, får hun også hjelp. Tilknytningspunktene finnes, men uten vårt nærvær og kjærlighetsevne kan vi forspille alt, minner forfatteren oss om.

Slik munner en perspektivrik og estetisk suveren roman om livets små og store sammenhenger tross alt ut i noe ganske fortrøstningsfullt.