I spionsjangeren finnes det knapt et sterkere hat trick enn Jason Bourne-filmene som ble sluppet mellom 2002 og 2007. Man kan selvsagt argumentere for at James Bonds første storhetstid med From Russia With Love, Goldfinger og Thunderball utgjør samme gullrekke, men The Bourne Identity, The Bourne Supremacy og The Bourne Ultimatum vinner på målstreken på grunn av måten handling og tidslinjer briljant hekles inn i hverandre.

Bourne-universets konspiratoriske, mørke magi er forsøkt gjentatt på filmlerretet to ganger senere med middels og lite suksess, og nå vil Amazon lage seriegull med avgreningen Treadstone.