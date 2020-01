Gamle kjenninger og nye helter spiller side om side landet rundt i år. To konserter med Rammstein i Trondheim samler flest fans. Taylor Swift på Voldsløkka blir også stort. To ganger Céline Dion og to ganger Elton John i Telenor Arena i høst er allerede utsolgt. Og i Oslo-området opplever festival etter festival rekordsalg av billetter.

Dette er noen av konsertene og festivalene vi kan se frem til: