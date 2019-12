Først klokka 14 norsk tid går Australia inn i 2020, men i Sydney er nyttårsrakettene fordelt på tre fyrverkerioppvisninger, den siste ved midnatt.

Et opprop for å stanse årets fyrverkeri av respekt for brannofrene og for i stedet å bruke pengene på å bekjempe brannene og støtte ofrene, har fått nesten 300.000 underskrifter. Likevel ventes over en million tilskuere å være vitne til at himmelen over Sydneys havn lyses opp.