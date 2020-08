Bransjeorganisasjon frykter at filmer ikke blir sluppet på kino i høst

Norske kinoer hadde en nedgang i publikummere på 65 prosent i juli. Produsenten av «Børning 3» vurderer å holde igjen filmen om ikke flere kan samles i salene.

Det kommer svært få gjester til norske kinoer som følge av koronarestriksjonene. Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Klassekampen skriver at åtte av ti kinoseter er sperret av på grunn av enmetersregelen, som i Norge måles fra skulder til skulder. Bransjeorganisasjonen Film & Kino ber om endring slik at avstanden måles fra nese til nese, noe som vil gjøre at annethvert sete kan benyttes.

Hvis ikke frykter organisasjonen at filmer ikke vil slippes utover høsten.

– Hvis vi kan øke kapasiteten til annethvert sete, vil det bli mer attraktivt å slippe filmer på kino. Uten nytt innhold kan vi like gjerne stenge igjen, sier direktør Guttorm Pettersson i Film & Kino til Klassekampen.

Produsent av «Børning 3», John M. Jakobsen, sier til avisa at han forutsetter at tolkningen av regelverket blir endret før filmen skal ha premiere 30. september.

– Hvis det ikke skjer, må vi vurdere om vi kan holde på den datoen. Vi har ikke noe imot enmetersregelen, men vi reagerer på hvordan den er tolket, sier han.