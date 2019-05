Slik har Karpe og Billie Eilish gjenopplivet albumformatet

I 2014 skrev Turboneger-gitarist Knut Schreiner et innlegg i Dagbladet hvor han dystopisk proklamerte at dette var året albumet døde. Röyksopp erklærte at de hadde laget sitt siste, og samme år endret Spellemannprisen reglene. Artister trenger ikke lenger å gi ut et album for å bli nominert – en spilleliste med singler er nok.

I 2014 endret også Billboard reglene for hvordan man måler salgstall for å speile utviklingen i musikkindustrien. Strømming og digitalt salg teller nå i det totale salget og gir plassering på Billboards lister. 1500 lytt til en sang tilsvarer et albumsalg.