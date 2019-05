Et godt stykke ut i Alison Klaymans dokumentar om Steve Bannon, trumpismens omstridte sjefideolog, ser vi ham sitte i fortrolig samtale med sin rådgiver, John Thornton. Bannon har nettopp gjennomført en debatt med The Atlantic-redaktør David Frum i en sal med et i hovedsak liberalt og høyt utdannet publikum.

De ble overrasket av din sjarm og selvironi, konstaterer en tilfreds Thornton. Han legger til: Det er nettopp disse menneskene vi nå må få på vår side.