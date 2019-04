To dager etter at tusenvis av ungdommer i hele landet hadde samlet seg for å demonstrere mot slapp klimapolitikk, forberedte de unge sangerne i Oslo domkirkes guttekor og Trefoldighet jentekor seg til sin egen protest i Trefoldighetskirken.

Kirkeoperaen Upon This Handful of Earth, et musikkdramatisk verk om klimaangst og fremtidstro, var et av trekkplastrene ved årets Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, og med unge utøvere i sentrale roller kunne ikke timingen vært bedre. Ekkoet av ukens demonstrasjoner fikk gjenklang i kirken og gjorde konteksten så relevant som den kunne bli.