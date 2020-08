Kunstanmeldelse: Disse tre bildene bør du se

I Munan Øvrelids malerier er lyset noe som bare iblant bryter frem gjennom alt mørket.

Nå nettopp

Det er noe med disse bildene. De nærmest suger meg til seg. Jeg blir stående og dvele, ta bilder med mobiltelefonen, før jeg dveler litt til. Til slutt blir jeg litt svimmel, og når jeg går, må jeg nesten rive meg løs.

Umørke er en liten utstilling. I alt er det fem bilder av Munan Øvrelid. To av dem oppfattes som små håndbevegelser som lokker deg videre til rommet der de tre store maleriene henger. Det er i dette rommet utstillingen virkelig virker, både i den forstand at den fungerer, og i at den virker i oss.