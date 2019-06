Aftenposten brøt ikke god presseskikk i artikkel om barn som ble brukt som IS-slave

Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

Onsdag behandlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) en klage mot Aftenposten.

Klager er en barnevernspedagog som har forsket på jesidiske kvinners overlevelsesstrategier, som reagerer særlig på eksponeringen av en 12 år gammel jente.

Klagen omhandler 4.8 i Vær varsom-plakaten. Dette står i den aktuelle paragrafen:

«4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.»

– Utvalget har konkludert med at Aftenposten, etter en samlet vurdering, ikke har brutt god presseskikk, uttalte PFU-leder Alf Bjarne Johnsen onsdag formiddag.

Uenighet i utvalget

Klagen omhandler en artikkel fra november i fjor, der Aftenposten skriver om jesidiske kvinner og barn som var blitt holdt som sexslaver av terrororganisasjonen Den islamske staten (IS).

Aftenposten var til stede da en 12 år gammel jente etter fire års fangenskap ble gjenforent med familiemedlemmer i Irak.

Allmennhetens representanter i utvalget, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes og Kristin Taraldsrud Hoff, reagerte på publiseringen og skilte seg i så måte fra de andre i utvalget.

Et stykke ut i debatten tok allmennhetens representant Kristin Taraldsrud Hoff ordet og varslet at hun ville ta dissens.

– Jeg mener at man går seg vill her. Det er absolutt ingen som mener at overgrepene mot jesidiene ikke skal rapporteres. Poenget er: Er det nødvendig å identifisere en 12-åring for å få frem det poenget? Mitt svar på det er: Nei.

Liv Ekeberg, som representerer journalistene, tok til orde for at denne saken har mange sammenligningstrekk med en sak tilbake i 2017, der utvalget konkluderte med at publiseringen var innenfor de presseetiske rammene.

I sitt tilsvar til PFU skrev Aftenposten at de mente et informasjonsbehov rundt krigen var til stede – og at de har fått samtykke fra familien, et mottakssenter og jenta selv.

«Slik Aftenposten ser det, har klager et ensidig utgangspunkt. Historier som dette kan bidra til å menneskeliggjøre dem som er blitt dehumanisert av IS», skriver avisen.