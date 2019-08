Den gjengse definisjonen på en fabel er at det dreier seg om en didaktisk, det vil si belærende prosafortelling som munner ut i en eksplisitt moral. Fabelen tar stilling. Det samme gjør Gert Nygårdshaug. I et omfattende og mangfoldig forfatterskap trer verdisynet hans klart og tydelig frem fra et religionskritisk og generelt maktkritisk ståsted.

Årets roman er forankret i en navnløs landsby i et like navnløst land som lider under langvarig tørke. Bare denne ene landsbyen, sett gjennom blikket til klokkemakeren Melkior Mussenden (en gammel kjenning fra to tidligere Nygårdshaug-bøker), blir begunstiget med rikelige mengder nedbør.