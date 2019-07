Cardi Bs suksesshistorie er spillefilmmateriale. Fra å pakke sandwicher på supermarkedet til å danse på strippeklubb til å bli den første kvinnen som vinner Grammy for beste rap-album som soloartist.

Det er noe tidløst og inspirerende med «from rags to riches»-fortellingen om Cardi B, hvordan hun kom hun seg ut av både strippetilværelsen og et hardt nabolag i New York.