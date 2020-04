Folkeaksjonen mot klimahysteri er av mange utpekt som fornektere av at klimaendringer er menneskeskapte. Men en gjennomgang av noen tusen innlegg i den omstridte Facebook-gruppen viser noe annet. Flesteparten mener heller at politikernes klimatiltak er overdrevne, og at det menneskeskapte bidraget er lite.

Kan de ha et poeng? Her er noen vanlige påstander som diskuteres i gruppen, sjekket av to uavhengige klimaforskere.