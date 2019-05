Verdens helseorganisasjon la sommeren 2018 frem et forslag om å gjøre spillavhengighet til en offisiell diagnose. Nylig ble dette vedtatt da 194 medlemsland stemte for å godkjenne forslaget.

Ifølge organisasjonen er forutsetningene for diagnosen at spilleren mister kontroll og prioriterer spillingen fremfor andre ting over tid, og at han eller hun fortsetter å spille selv om det får negative konsekvenser.