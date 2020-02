Plácido Domingo ber om unnskylding

– De siste månedene har jeg brukt tiden til å reflektere over anklagene som kolleger har rettet mot meg, sier Domingo i en uttalelse som flere nyhetsbyråer har mottatt eller fått tilgang til.

Beskyldningene som rettes mot Domingo, omfatter ufrivillige kyss, beføling og nattlige telefonoppringinger. Flere kvinner hevder operastjernen forsøkte å presse dem inn i seksuelle forhold ved å lokke med attraktive jobber og «straffe» dem som sa nei.

I tillegg til at Domingo var en av verdens mest kjente tenorer, hadde han lederstillinger ved flere operaer i USA.

Domingos unnskyldning kommer samtidig med at nyhetsbyrået AP har fått innsyn i en gransking utført av fagorganisasjonen American Guild of Musical Artists. Her vises det til flere titall personer som enten selv har opplevd trakassering eller bevitnet det i løpet av en periode som strekker seg over flere tiår.

To kvinner har fortalt granskerne at de hadde seksuelle forhold til Domingo, og at de følte seg presset til dette siden Domingo hadde makt til å skade karrierene deres.

– Jeg forstår nå at noen kvinner kan ha vært redde for å uttrykke seg ærlig som følge av bekymring for at karrierene deres kunne ha blitt negativt påvirket, sier Domingo i uttalelsen.

Han sier han er lei seg for smerten han har påført kvinnene som retter anklager mot ham, og at han tar fullt ansvar for sine handlinger.