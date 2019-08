Det er Fondas familie som opplyser at den 79 år gamle skuespilleren døde i sitt hjem i Los Angeles, fredag morgen, av komplikasjoner etter å ha vært syk av lungekreft.

– Det er med sorg vi meddeler at Peter Fonda har forlatt oss. Dette er svært trist og vi finner ikke passende ord for å uttrykke vår sorg, sa en talskvinne for familien fredag.